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Массовый спорт

Поздняков: РМОУ готовит специалистов, в которых нуждается массовый и паралимпийский спорт

Во вторник проходят торжественные мероприятия, посвященные 10-летию университета
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Массовому и паралимпийскому спорту в России требуются специалисты, которых может подготовить Российский международный олимпийский университет (РМОУ). Об этом заявил журналистам в Сочи президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Во вторник проходят торжественные мероприятия, посвященные 10-летию РМОУ. Там учатся студенты из 63 стран мира, преподаватели представляют 11 стран. Охват российской аудитории - более 4 тыс. учащихся.

"Массовый и паралимпийский спорт нуждается в специалистах. Образование в РМОУ доступно самому широкому кругу абитуриентов. Впереди у нас большое будущее, много интересных проектов, что в общем итоге должно принести улучшение методик спортивного процесса и дать большое количество специалистов для ОКР и национальных федераций, мы нуждаемся в таких специалистах", - сказал Поздняков.

"РМОУ - это та площадка, где мы можем добиться серьезного прогресса. Сегодня в Сочи со студентами, руководителями самого высокого уровня, в том числе президентом России, мы отмечаем юбилей РМОУ, который стал узнаваемым брендом в мире спортивного образования. Наши партнеры с большим удовольствием посылают сюда студентов, учиться здесь стало престижней для наших коллег, а программы признаны во всем мире", - добавил он.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав Алексеевич
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