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Евро-2020

Еще три центра выдачи паспортов болельщика Евро-2020 откроют в Петербурге и Москве

Во вторник на Невском проспекте в Петербурге открылся первый центр выдачи паспортов
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Дополнительные центры выдачи паспортов болельщика (Fan ID) к чемпионату Европы по футболу 2020 года откроются в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили журналистам в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Во вторник в Петербурге на Невском проспекте открылся первый центр выдачи паспортов. "Такие центры, по информации Владимира Кириллова, будут также открыты позднее в торгово-развлекательном центра "Питерлэнд" на Приморском проспекте и непосредственно у стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Еще один центр откроется в Москве", - говорится в сообщении.

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В сообщении также отмечается, что по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу. "Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и Fan ID, не оформляя визу, ‪с 30 мая по 3 июля 2020 года‬, выехать - ‪с 30 мая по 13 июля‬", - отметили в пресс-службе.

Паспорт болельщика - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую получал каждый болельщик, купивший билет на матчи турнира. О запуске сайта по оформлению паспортов было объявлено в октябре в Нижнем Новгороде на форуме "Россия - спортивная держава".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет ‪с 12 июня по 12 июля 2020 года‬.

Ранее "Почта России" также объявила о том, что запустила доставку Fan ID.

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Кириллов, Владимир ВладимировичЕвро-2020
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