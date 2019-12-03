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Футбол в Испании

СМИ: суд возобновил дело против благотворительного фонда Месси

Фонд подозревается в уклонении от уплаты налогов

ТАСС, 3 декабря. Суд в Испании возобновил уголовное дело против благотворительного фонда аргентинского футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси, ставшего в понедельник шестикратным обладателем "Золотого мяча". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету AВС.

Судья возобновила дело для допроса свидетеля Федерико Реттори, который работал в фонде с 2012 по 2015 год. Сотрудник обвиняет Месси, а также его отца, брата и знакомых 32-летнего футболиста в отмывании денег, мошенничестве и налоговых преступлениях, связанных с фондом.

По информации Реттори, деньги фонда переводились на скрытые счета. Также фонд Месси подозревается в уклонении от уплаты налогов, заключая соглашения с зарубежными спонсорами, благодаря чему организация скрыла около €10 млн.

В понедельник Месси в рекордный, шестой раз стал обладателем "Золотого мяча" - приза, лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Теги
Месси, Лионель
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