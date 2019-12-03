МОК изменил порядок выхода команд на парад церемонии открытия Олимпиады

ТАСС, 3 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) изменил порядок выхода команд на парад спортсменов на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале МОК.

"Мы изменили порядок выхода команд, которые будут закрывать парад во время церемонии открытия Игр, - сказал Адамс. - Теперь последние команды будут представлять страны, которые будут принимать следующие летние Игры. Эти команды будут идти сразу перед командой страны, которая принимает Игры. Таким образом, закрывать парад на Играх в Токио будут сборные США, Франции и Японии".

Также Адамс отметил, что на церемонии открытия Игр-2020 вслед за сборной Греции, которая традиционно открывает парад спортсменов, выйдет команда беженцев.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.