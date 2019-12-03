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Футбол в России

РФС сформирует группу экспертов с полномочиями публично комментировать работу арбитров

Также в РФС считают, что необходимо создать условия для развития судейства, в том числе через пересмотр системы вознаграждения арбитров

ТАСС, 3 декабря. Российский футбольный союз (РФС) сформирует группу экспертов, которая будет обладать полномочиями давать комментарии относительно работы арбитров. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Во вторник президент РФС Александр Дюков и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями клубов Российской премьер-лиги по вопросам судейства.

Одной из ключевых тем, поднятых в ходе встречи, стало взаимодействие со СМИ и участниками игры. "В руководстве РФС отметили, что работа судей может и должна подвергаться критике, но неправильно, чтобы клубы комментировали это публично. Должна быть сформирована группа экспертов, у которой будут полномочия давать комментарии относительно работы арбитров. Кроме того, клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством", - говорится в сообщении.

Также в РФС считают, что необходимо создать условия для развития судейства, в том числе через пересмотр системы вознаграждения арбитров. Отмечается, что руководство РФС ставит перед собой задачу с марта 2020 года использовать систему видеоассистента рефери на всех матчах чемпионата России.

Теги
Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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