Исполком МОК на последнем заседании уделил много внимания российскому вопросу

В конце ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

ТАСС, 3 декабря. Российский вопрос долго обсуждался на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале МОК.

"Да, российский вопрос обсуждался достаточно долго. Я могу сказать лишь, что была подтверждена приверженность заявлению, которое МОК сделал на прошлой неделе. Скоро исполком WADA примет решение, после которого мы сможем делать последующие заявления", - сказал Адамс.

"Члены исполкома были очень расстроены появившейся информацией [о манипуляциях с базой данных московской лаборатории]. Все были единогласны во мнении, что такие действия должны осуждаться и с тем, что возможные серьезные решения должны быть приняты. Но сначала нам надо дождаться решения исполкома WADA", - добавил он.

В МОК пока нет понимания по поводу процедуры принятия решений по России в случае применения санкций к российскому спорту со стороны WADA. "Никакого решения может не быть, потому что сейчас вопрос принятия решений за WADA, а в случае необходимости окончательное решение за CAS [Спортивным арбитражным судом]", - сказал представитель МОК.