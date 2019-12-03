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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Исполком МОК на последнем заседании уделил много внимания российскому вопросу

В МОК пока нет понимания по поводу процедуры принятия решений по России в случае применения санкций к российскому спорту со стороны WADA
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© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 3 декабря. Российский вопрос долго обсуждался на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале МОК.

В конце ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

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"Да, российский вопрос обсуждался достаточно долго. Я могу сказать лишь, что была подтверждена приверженность заявлению, которое МОК сделал на прошлой неделе. Скоро исполком WADA примет решение, после которого мы сможем делать последующие заявления", - сказал Адамс.

"Члены исполкома были очень расстроены появившейся информацией [о манипуляциях с базой данных московской лаборатории]. Все были единогласны во мнении, что такие действия должны осуждаться и с тем, что возможные серьезные решения должны быть приняты. Но сначала нам надо дождаться решения исполкома WADA", - добавил он.

В МОК пока нет понимания по поводу процедуры принятия решений по России в случае применения санкций к российскому спорту со стороны WADA. "Никакого решения может не быть, потому что сейчас вопрос принятия решений за WADA, а в случае необходимости окончательное решение за CAS [Спортивным арбитражным судом]", - сказал представитель МОК.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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