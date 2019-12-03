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Футбол в Англии

СМИ: Почеттино выразил желание возглавить "Манчестер Юнайтед"

19 ноября аргентинец покинул "Тоттенхэм"

ТАСС, 3 декабря. Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который был уволен с поста главного тренера английского "Тоттенхэма", хотел бы возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Manchester Evening News.

Почеттино, возглавлявший лондонский клуб с 2014 года, был уволен 19 ноября в связи с неудачными результатами команды. По информации издания, 47-летний аргентинец заинтересован в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед" с момента увольнения португальца Жозе Моуринью в декабре 2018 года, который спустя день после ухода Почеттино занял место главного тренера "Тоттенхэма". Также возможным продолжением карьеры для Почеттино является лондонский "Арсенал", с поста наставника которого 29 декабря был уволен испанец Унаи Эмери.

Главным тренером "Манчестер Юнайтед" является норвежец Уле Гуннар Сульшер. В текущем сезоне клуб идет девятым в таблице чемпиона Англии с 18 очками в 14 матчах, в Лиге Европы клуб обеспечил себе выход в плей-офф, занимая первое место в группе с 10 очками в пяти матчах.

Под руководством Почеттино "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15. Почеттино четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии по футболу. Ранее специалист возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".

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