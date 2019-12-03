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Шахматные турниры

Гунина проиграла Конеру в первом туре этапа Гран-при FIDE в Монако

Турнир завершится 15 декабря

ТАСС, 3 декабря. Россиянка Валентина Гунина уступила Хампи Конеру из Индии в партии первого тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят в Монако.

Остальные партии первого игрового дня завершились вничью. Во вторник Харика Дронавалли из Индии играла с грузинкой Наной Дзагнидзе, немка Элизабет Петц - с китаянкой Чжао Сюэ, шведка Пиа Крамлинг - с россиянкой Александрой Костенюк, россиянка Александра Горячкина - с соотечественницей Екатериной Лагно, украинка Мария Музычук - с сестрой Анной Музычук.

Во втором туре состоятся партии Дзагнидзе - Анна Музычук, Конеру - Мария Музычук, Лагно - Гунина, Костенюк - Горячкина, Чжао Сюэ - Крамлинг, Дронавалли - Петц.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

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Шахматные турниры
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