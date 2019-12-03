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НХЛ

Клуб НХЛ "Нью-Джерси" уволил главного тренера Хайнса

Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 26 матчах 22 очка
Джон Хайнс AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Джон Хайнс
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 4 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" отправил в отставку главного тренера команды Джона Хайнса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Хайнса Ален Насреддин, который будет возглавлять команду уже во время игры против "Вегаса", которая состоится в ночь на среду по московскому времени.

Хайнс был главным тренером "Нью-Джерси" на протяжении четырех сезонов, в 2018 году он вывел команду в плей-офф, где "Нью-Джерси" в первом раунде проиграл "Тампе" в серии до четырех побед со счетом 1-4.

В текущем сезоне "Нью-Джерси" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 26 матчах 22 очка. За команду выступает российский нападающий Никита Гусев.

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