Фестиваль культур пройдет на Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Универсиада в Екатеринбурге 2023 года впервые в истории включит в себя фестиваль культур. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"У нас есть определенные наметки того, что вкладывает российская сторона в понимание культурной программы Универсиады. Сделаем ее с участием именно тех стран, которые приедут в Екатеринбург в 2023 году, это позволит представить несколько направлений в сфере культуры. Соревновательной составляющей здесь не будет, просто фестиваль культур. Подобное пройдет впервые в истории Универсиады", - сказала Учайкина

По словам чиновницы, сейчас власти Свердловской области ждут подтверждение культурной программы Универсиады от Международной федерации университетского спорта (FISU). "Этот план российское отделение презентовало. Мы уверены, что его примут", - добавила министр.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом FISU. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз. В предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.