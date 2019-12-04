IWF не комментирует сообщения о подозрении штангистов РФ в нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не стала комментировать информацию о том, что российские тяжелоатлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Об этом заявил ТАСС генеральный директор IWF Атилла Адамфи.

WADA утверждает, что манипуляции с данными лаборатории продолжались до января 2019 года

В отчете комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое оказалось в распоряжении ТАСС, говорится о том, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста. 12 тяжелоатлетов были временно отстранены в августе, 29 новых дел было открыто по итогам проверки.

"IWF не комментирует процесс расследования", - ответил Адамфи.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил ТАСС, что российская сторона не получила данных об открытии новых дел.

В августе IWF временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву.