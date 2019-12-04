{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

IWF не комментирует сообщения о подозрении штангистов РФ в нарушении антидопинговых правил

В отчете комитета по соответствию WADA говорится о том, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не стала комментировать информацию о том, что российские тяжелоатлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Об этом заявил ТАСС генеральный директор IWF Атилла Адамфи.

На эту тему
WADA утверждает, что манипуляции с данными лаборатории продолжались до января 2019 года

В отчете комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое оказалось в распоряжении ТАСС, говорится о том, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста. 12 тяжелоатлетов были временно отстранены в августе, 29 новых дел было открыто по итогам проверки.

"IWF не комментирует процесс расследования", - ответил Адамфи.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил ТАСС, что российская сторона не получила данных об открытии новых дел.

В августе IWF временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Калошин: внедрение VAR на матчах РПЛ осуществляется в соответствии с планом
Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС