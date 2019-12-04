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Зимние паралимпийские виды спорта

Сахалин выделит на этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту 51,9 млн рублей

Соревнования пройдут в феврале 2020 года в Южно-Сахалинске на базе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены выделить в 2020 году почти 52 млн рублей на организацию на территории региона этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, сообщил в среду ТАСС областной министр спорта Сергей Буренков.

Международный паралимпийский комитет выбрал Сахалинскую область для проведения первого этапа Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту в феврале 2020 года. Ранее в России состязания такого уровня принимали только в Сочи в 2014 году.

"На организацию и проведение первого этапа Кубка мира [по паралимпийскому горнолыжному спорту] в 2020 году предусмотрено 51 млн 955 тыс. 825 рублей", - сказал Буренков, уточнив, что все средства будут направлены из областного бюджета.

По его словам, подготовка к событию уже ведется. Областные власти рассчитывают, что в случае проведения мероприятия на высшем уровне региону дадут право принять у себя последующие этапы и сам Кубок мира. Соревнования состоятся в Южно-Сахалинске на склонах спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в пяти дисциплинах.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на соревнования приедут спортсмены из более чем 20 стран, а также чемпионы и призеры Паралимпийских игр. В рамках мероприятия пройдут обучающие семинары для тренеров и спортсменов. Организационным сопровождением будут заниматься Минспорт России, Паралимпийский комитет РФ и Международный паралимпийский комитет. Будет организована видеотрансляция в 40 странах.

Помимо этапа Кубка мира, принято решение о проведении в Сахалинской области вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2021 году. Также рассматривается возможность проведения на территории региона первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году. Организация таких масштабных спортивных мероприятий в области станет возможна во многом благодаря проведению в 2020 году крупной модернизации комплекса "Горный воздух".

О курорте

Курорт "Горный воздух" в 2016 году стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В следующем году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте "Горного воздуха" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.

Теги
РоссияСахалинская областьЗимние паралимпийские виды спортаДальний Восток
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