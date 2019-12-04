"Вашингтон" победил "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Орлов отметился результативной передачей

ТАСС, 4 декабря. "Вашингтон" на выезде выиграл у "Сан-Хосе" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" отличились Гарнет Хэтэуэй (14-я и 23-я минуты), Якуб Врана (15, 36), Джон Карлсон (17). У "Сан-Хосе" шайбы забросили Мелкер Карлссон (3) и Эвандер Кейн (53).

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в эпизоде с пятой заброшенной шайбой. Он провел на льду 20 минут 59 секунд и завершил матч с показателем полезности +1. Российские нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

В другом матче дня "Ванкувер" на своем льду переиграл "Оттаву" (5:2), после первого периода хозяева вели с преимуществом в четыре шайбы. В составе победителей шайбы забросили Антуан Руссель (2-я минута), Таннер Пирсон (5), Элиас Петтерссон (14), Зак Макьюэн (18) и Оскар Фантенберг (47). У "Оттавы" отличились Жан-Габриэль Пажо (32) и Тайлер Эннис (41). Российские форварды "Оттавы" Владислав Наместников и Артем Анисимов и защитник Никита Зайцев очков не набрали.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 45 очков в 29 матчах. "Сан-Хосе" располагается на девятой строчке в Западной конференции (31 очков в 29 играх). В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом" в четверг, "Сан-Хосе" в гостях встретится с "Каролиной" в пятницу.