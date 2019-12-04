Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с Джексоном

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Федор спаррингует", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон является бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.