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Бокс

Промоутеры Бетербиева после следующего поединка хотят организовать бой с Биволом

Следующий поединок Бетербиев проведет в начале 2020 года против китайца Мэн Фаньлуна

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Промоутерская компания Top Rank ("Топ рэнк") готова организовать бой между чемпионами мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом после того, как Бетербиев проведет следующий поединок. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В случае победы Бетербиева в следующем поединке планируется бой против Бивола", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев, владеющий титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), следующий бой проведет в начале 2020 года против китайца Мэн Фаньлуна. В активе Бетербиева 15 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой "супер". На его счету 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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