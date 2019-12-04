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Футбол в России

РФС следит за ситуацией с задержаниями болельщиков в Санкт-Петербурге

От оценок произошедшего на матче "Зенит" - "Спартак" в Российском футбольном союзе воздерживаются
Болельщики "Спартака" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) внимательно следит за ситуацией с задержаниями болельщиков "Спартака" на матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Игра 18-го тура чемпионата России прошла 1 декабря и завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что к середине дня было задержано 86 человек - 81 фанат "Спартака" и пять фанатов "Зенита". На всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили. Руководитель горячей линии Fans Hotline 24 в рамках проекта "Стадион - наш общий дом" Олег Семенов рассказал в воскресенье, что порядка 100 человек позвонили на горячую линию.

"РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, которые приехали на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков - приоритеты нашей работы", - говорится в сообщении.

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