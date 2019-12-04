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Футбол в России

Калошин: внедрение VAR на матчах РПЛ осуществляется в соответствии с планом

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Внедрение системы видеоассистента рефери (VAR) для работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) проводится в соответствии с планом, который был озвучен еще летом. Об этом ТАСС сообщил глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" - "Рубин", но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый тур технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й тур число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре. Впервые система будет использоваться в трех из восьми встреч в 19-м, последнем перед зимней паузой, туре - это произойдет на играх "Краснодар" - ЦСКА, "Ахмат" - "Уфа" и "Спартак" - "Ростов".

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"Мы планировали еще в прошлом туре провести три матча с VAR - уже было разрешение IFAB [Международного совета футбольных ассоциаций], были назначены расширенные судейские бригады, но по уважительной причине матч "Сочи" - "Оренбург" не состоялся (встреча была перенесена из-за того, что 10 полевых игроков домашней команды заболели ангиной - прим. ТАСС). Поэтому в 18-м туре три матча [с VAR] провести не удалось. В графике было указано, что по три матча будет в 18-м и 19-м турах", - сказал Калошин.

"План провести три матча с VAR в конце года был еще летом, но, естественно, однозначно что-то сказать было невозможно - надо было понимать, как пойдет процесс, будут ли какие-то сложности и какого рода. В итоге удалось так, как и надеялись изначально, чтобы в этой части сезона у нас было от одного до трех матчей каждую неделю. В первом туре матч по объективной причине в онлайн-режиме не состоялся, поэтому его проводили офлайн, со второго по четвертый тур - по одной игре. Затем, с пятого по 17-й - по две, в 18-м и 19-м планировали по три игры".

Вместе с тем Калошин отметил, что в работе VAR на матче "Ахмат" - "Уфа" в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" есть один немаловажный нюанс. "Есть определенные сложности организационного характера с этим матчем - там необходимо в день матча не позднее чем за шесть часов до начала провести обязательный технологический тест, - отметил он. - У нас уже был похожий случай с матчем "Зенит" - "Краснодар" (в первом круге игра на "Газпром-Арене" состоялась на следующий день после концерта группы Rammstein - прим. ТАСС), там тоже были определенные сложности. Надеюсь, что все пройдет успешно и наши коллеги из Hawk Eye и "Матч ТВ" не подведут, по крайней мере гарантии от них получены".

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