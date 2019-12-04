Калошин: судьи будут готовы работать с VAR на всех матчах РПЛ со второй части сезона

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) со второй части сезона будут готовы работать на всех матчах каждого тура лиги, используя систему видеоассистента рефери (VAR). Об этом ТАСС сообщил глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре VAR был задействован на игре "Локомотив" - "Рубин", но только в режиме офлайн. Со второго по четвертый тур технология использовалась в онлайн-режиме на одном из восьми матчей в каждом из туров, а с пятого по 18-й тур число таких игр возросло с одной до двух в каждом туре. Впервые система будет использоваться в трех из восьми встреч в 19-м, последнем перед зимней паузой, туре - это произойдет на играх "Краснодар" - ЦСКА, "Ахмат" - "Уфа" и "Спартак" - "Ростов".

"Вчера пришло разрешение IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) на использование Евгения Турбина в качестве судьи, - сказал Калошин. - Соответственно, на текущий момент количество судей, которые могут работать в поле с применением VAR, еще увеличилось — теперь их 11 человек. Еще добавились два новых AVAR (помощника видеоассистента ) - это Сергей Иванов и Павел Кукуян. Уже сейчас в обойме 11 судей, пять видеоассистентов и 10 их помощников".

"К началу второй части сезона, и об этом уже можно уверенно говорить, у нас будет готово минимум 15 судей, минимум 12 VAR (видеоассистенты), а в качестве AVAR смогут работать не менее 28 человек, - сказал он, подтвердив, что с кадровой точки зрения арбитры будут готовы к работе системы VAR на всех восьми матчах оставшихся туров чемпионата России. - Я назвал минимальные цифры, то есть это гарантировано; есть серьезные основания заявлять, что удастся подготовить и побольше людей. То количество арбитров, которое будет в обойме к 20-му туру, с точки зрения человеческих ресурсов, безусловно, позволяет проводить все матчи в туре с использованием VAR".

При этом Калошин отметил, что подготовка новых кадров для работы с VAR продолжается. "Этот процесс не прекращается. Например, как VAR-инструктор я провожу занятия каждую неделю в том числе и для следующей группы кандидатов, в которую на сегодняшний день входят семь судей, семь VAR и семь AVAR", - отметил глава проекта по внедрению VAR в России.