Ходоки Алембекова и Носков, отбывшие наказание за допинг, стали кандидатами в сборную РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мордовские ходоки Эльмира Алембекова и Иван Носков, срок дисквалификации которых за нарушение антидопинговых правил истек в июле, включены в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве спорта РФ.

В допинг-пробах Алембековой и Носкова, взятых 2 июня 2015 года в Центре спортивной ходьбы в Саранске, было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЕРО). Спортсмены были дисквалифицированы на четыре года. Срок отстранения Алембековой отсчитывался с 17 июля 2015 года, Носкова - с 15 июля 2015 года.

Основанием для включения этих спортсменов в список кандидатов в основной состав сборной России стали их победы на сентябрьском Кубке России в подмосковном Воронове. Алембекова тогда победила на дистанции 20 км, Носков - на 35 км.

29-летняя Алембекова является чемпионкой Европы 2014 года. 31-летний Носков - серебряный призер Кубка мира 2014 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года и Кубка Европы 2015 года.