Минспорт подпишет соглашение с РФС для совместной организации футбольных мероприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ намерено подписать соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) для совместной организации массовых футбольных мероприятий. Об этом на пресс-конференции в среду рассказал министр спорта Павел Колобков.

Пресс-конференция приурочена к проведению совместной акции Министерства спорта России и Российской премьер-лиги, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"В следующем году мы хотим подписать соглашение с Российским футбольным союзом, и все матчи, все массовые футбольные мероприятия мы будем делать совместно", - сказал Колобков.

"Наша задача, чтобы к 2030 году семь миллионов человек занимались самым любимым и массовым видом спорта [футболом]", - добавил он.

Также министр отметил, что число профессиональных тренеров должно возрасти с 4 до 30 тысяч.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.