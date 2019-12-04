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Футбол в России

Черчесов: занятия футболом в России должны быть доступны и для взрослых, и для детей

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Занятия футболом должны быть доступны в России для детей и взрослых. Об этом на пресс-конференции в среду заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Пресс-конференция приурочена к проведению совместной акции Министерства спорта России и Российской премьер-лиги, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт - норма жизни".

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"Честно говоря, мне все равно, в какой форме будет реализовываться этот проект, главное, чтобы дети и взрослые имели возможность заниматься футболом, - сказал Черчесов. - Мне становится теплее, когда я вижу, что люди занимаются футболом. Надо создавать условия: устанавливать площадки во дворах, делать футбол доступным. Если я увижу из окна, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть".

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав Саламович
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