Колобков заявил, что сборная России должна войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что перед сборной России стоит задача войти в первую десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом Колобков сказал на пресс-конференции.

В Москве проходит пресс-конференция, приуроченная к проведению совместной акции Министерства спорта РФ и Российской премьер-лиги, направленной на продвижение Федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Задача сборной России по футболу - войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА, - сказал Колобков. - Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается".

На данный момент российская сборная располагается на 38-м месте в рейтинге. В октябре национальная команда оформила досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года, россияне сыграют в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Встречи с командами Бельгии (13 июня 2020 года) и Финляндии (17 июня) пройдут в Санкт-Петербурге, с командой Дании россияне сыграют в Копенгагене 22 июня.