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Евро-2020

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч 6 июня в Москве

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не смог подтвердить, что контрольные игры с командами Молдавии и Польши состоятся, поскольку соглашения еще не подписаны
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет четыре товарищеских матча до чемпионата Европы 2020 года, один из которых пройдет в Москве, а три - на выезде. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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"Точных соперников я знаю, но называть их не могу, потому что это не подтверждено официально. Единственное, две игры мы планировали сыграть дома, две - на выезде. Но, судя по тому, как складывается, три матча мы сыграем на выезде, один - непосредственно перед чемпионатом Европы - в Москве, 6-го числа. Даты будут такие: 28 и 31 марта, 2 и 6 июня", - сказал Черчесов.

Также он отметил, что со своей стороны не может подтвердить, что контрольные игры с командами Молдавии и Польши состоятся, поскольку соглашения еще не подписаны. "Со всеми тренерами потенциальных соперников я разговаривал, добро получено. Теперь дело за руководителями, которые должны это зафиксировать, чтобы я не был голословным", - добавил Черчесов.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Соперниками россиян по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. Встречи с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) пройдут в Санкт-Петербурге, с командой Дании россияне сыграют в Копенгагене 22 июня.

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Евро-2020
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