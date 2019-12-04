Черчесов: иностранные тренеры благодарили за проведение ЧМ-2018 по футболу в России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тренеры иностранных сборных высоко оценивают проведение чемпионата мира 2018 года по футболу в России и до сих пор вспоминают детали проведения турнира. Об этом журналистам в среду рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российский специалист отметил, что чемпионат мира 2018 года обсуждали на жеребьевке группового этапа чемпионата Европы 2020 года, которая прошла в субботу в Бухаресте.

"Мы были сейчас на жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы. Сколько времени прошло, но ко мне, словно по заданию, подходили коллеги, которые были на чемпионате мира, и выражали благодарность. До сих пор они вспоминают Россию и вспоминают даже не площадки, на которых играли, а людей и отношение к ним. Они видят, как Россия развивается", - сказал Черчесов.

"Мы идем в правильном направлении, и если не самые последние люди в футболе об этом вспоминают, то мы их сумели зацепить. И с некой толикой зависти об этом вспоминают", - добавил специалист.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победительницей турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.