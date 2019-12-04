Игроки "Краснодара" Сафонов и Сулейманов выбраны лучшими молодыми футболистами года в РПЛ

В голосовании приняли участие 96 человек из числа представителей Российского футбольного союза (РФС), Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), ДФЛ, команд и журналистов. Впервые в истории премии в результате голосования не был определен единоличный победитель: Сафонов и Сулейманов набрали одинаковое количество баллов (по 300) и стали лауреатами премии. Третье место занял полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193), четвертое - защитник армейцев Игорь Дивеев (174), пятое - голкипер "Спартака" Александр Максименко (169).

"Состав номинантов был самым сильным за последние годы, - заявил президент ДФЛ Виктор Горлов. - Почти все ребята играют заметную роль в своих клубах и даже претендуют на роль лидеров, Сафонов, к примеру, отвоевал себе место в воротах у куда более опытного [Станислава] Крицюка, а Сулейманов стал палочкой-выручалочкой команды в нескольких важных матчах, но сказать о них как о готовых мастерах, конечно, нельзя. Мы помним, как терялись Сафонов и Сулейманов в играх еврокубков, это отмечали многие специалисты, которые тем не менее видят их перспективу".

"Не стоит расстраиваться номинантам, которые остались за чертой первой пятерки, тот же Алексей Миранчук свою премию получил со второго захода, - добавил Горлов. - Особо хотел бы отметить Ивана Облякова, он представлялся на премию трижды. И пусть заветный приз опять достался другим, Иван заслуживает уважение своей стабильной игрой за "Уфу" и ЦСКА. Мы благодарим всех, кто принял участие в голосовании, проявив тем самым знание молодежного футбола России и заинтересованность в росте перспективных игроков".

Всего в списке номинантов было 11 футболистов в возрасте не старше 21 года, которые провели не менее 50% матчей своей команды в РПЛ. Наибольшее представительство было у "Краснодара" (четыре игрока), три футболиста у "Спартака", два у московского ЦСКА, по одному у московского "Динамо" и "Ростова". В список претендентов вошли вратари Максименко и Матвей Сафонов, защитники Николай Рассказов ("Спартак"), Дивеев, Роман Евгеньев ("Динамо", Москва), полузащитники Александр Ломовицкий ("Спартак", в текущем сезоне на правах аренды выступает за тульский "Арсенал"), Обляков, Данил Глебов ("Ростов") и Даниил Уткин ("Краснодар"), нападающие Иван Игнатьев ("Краснодар") и Сулейманов.

Премия "Первая пятерка" вручается ДФЛ с 2002 года, в 2012 году награда не вручалась. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин. В прошлом году обладателем премии стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.