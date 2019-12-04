{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Тренер сборной РФ хотел бы, чтобы ЧМ-2021 по пляжному футболу прошел на Красной площади

Решение о проведение турнира в Москве с 1 по 11 июля 2021 года было принято на последнем заседании совета Международной федерации футбола в Шанхае в середине октября

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассчитывает, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут на Красной площади. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Решение о проведение турнира в Москве с 1 по 11 июля 2021 года было принято на последнем заседании совета Международной федерации футбола в Шанхае в середине октября. Позже на столичном интернет-портале "Активный гражданин" было запущено голосование на тему того, на какой площадке должен пройти турнир. В качестве вариантов кроме Красной площади указан спорткомплекс "Лужники", Парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ, место фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018 года на Воробьевых горах.

"Если меня спросят, то хотелось бы, чтобы турнир прошел на Красной площади. Для меня это площадка номер один", - сказал Лихачев.

Первый чемпионат мира состоялся в 1995 году. До 2005 года он проводился каждый год, после чего стал проходить один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист ЦСКА Хайнс претендует на включение в символическую команду 10-летия Евролиги
Всего в список войдут 50 спортсменов, голосование начнется в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС