Тренер сборной РФ хотел бы, чтобы ЧМ-2021 по пляжному футболу прошел на Красной площади

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассчитывает, что матчи чемпионата мира 2021 года пройдут на Красной площади. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Решение о проведение турнира в Москве с 1 по 11 июля 2021 года было принято на последнем заседании совета Международной федерации футбола в Шанхае в середине октября. Позже на столичном интернет-портале "Активный гражданин" было запущено голосование на тему того, на какой площадке должен пройти турнир. В качестве вариантов кроме Красной площади указан спорткомплекс "Лужники", Парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ, место фан-зоны чемпионата мира по футболу 2018 года на Воробьевых горах.

"Если меня спросят, то хотелось бы, чтобы турнир прошел на Красной площади. Для меня это площадка номер один", - сказал Лихачев.

Первый чемпионат мира состоялся в 1995 году. До 2005 года он проводился каждый год, после чего стал проходить один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.