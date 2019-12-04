Боец ММА Бранч подписал контракт на поединок с Шлеменко

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Дэвид Бранч подписал контракт на поединок с россиянином Александром Шлеменко, который пройдет на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В среду 38-летний американец урегулировал вопрос с визой и подписал контракт на бой, который состоится 14 декабря.

В активе 35-летнего Шлеменко 58 побед и 12 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем поединке, который прошел в мае этого года, Шлеменко нокаутировал бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC в Челябинске.

Ранее оппонентом Шлеменко должен был стать другой американец - Луис Тейлор, однако он снялся с боя из-за травмы. Бранч победил в 22 боях (шесть побед нокаутом) и потерпел шесть поражений.