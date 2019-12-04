{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец ММА Бранч подписал контракт на поединок с Шлеменко

В среду 38-летний американец урегулировал вопрос с визой

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Дэвид Бранч подписал контракт на поединок с россиянином Александром Шлеменко, который пройдет на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В среду 38-летний американец урегулировал вопрос с визой и подписал контракт на бой, который состоится 14 декабря.

В активе 35-летнего Шлеменко 58 побед и 12 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем поединке, который прошел в мае этого года, Шлеменко нокаутировал бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC в Челябинске.

Ранее оппонентом Шлеменко должен был стать другой американец - Луис Тейлор, однако он снялся с боя из-за травмы. Бранч победил в 22 боях (шесть побед нокаутом) и потерпел шесть поражений.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист ЦСКА Хайнс претендует на включение в символическую команду 10-летия Евролиги
Всего в список войдут 50 спортсменов, голосование начнется в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС