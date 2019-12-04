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Сборные по футболу

Бразильские футболисты сыграют с колумбийцами и перуанцами в одной группе на Кубке Америки

Жеребьевка турнира прошла в колумбийской Картахене

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу сыграет с командами Колумбии и Перу на групповом этапе Кубка Америки по футболу. Жеребьевка прошла в колумбийской Картахене.

12 команд были разделены на две группы. В группе А сыграют команды Аргентины, Уругвая, Чили, Парагвая, Боливии и Австралии, которая является одной из двух приглашенных для участия в турнире. В группе В выступят команды Бразилии, Колумбии, Перу, Эквадора, Венесуэлы и Катара (приглашена на турнир). Четыре сильнейшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Самой титулованной сборной турнира является команда Уругвая, завоевывавшая трофей 15 раз, на втором месте команда Аргентины (14 побед), на третьем - сборная Бразилии (9). Последний розыгрыш Кубка Америки прошел с 14 июня по 7 июля текущего года в Бразилии, победу одержала команда хозяев. Из южноамериканских сборных только команды Венесуэлы и Эквадора ни разу в истории не выигрывали Кубок Америки, высшим достижением обеих команд является четвертое место.

Сборная Австралии дебютирует на Кубке Америки, она станет 20-й командой-участницей в истории турнира. Команда Катара выступит во второй раз в истории, впервые она приняла участие в Кубке Америки в этом году, один раз сыграв вничью при двух поражениях, заняв последнее место в группе и не сумев пробиться в плей-офф.

47-й Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля 2020 года, в те же даты состоится чемпионат Европы.

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