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Еврокубки

Баскетболист ЦСКА Хайнс претендует на включение в символическую команду 10-летия Евролиги

Всего в список войдут 50 спортсменов, голосование начнется в 2020 году

ТАСС, 4 декабря. Американский баскетболист российского ЦСКА Кайл Хайнс вошел в список претендентов на включение в символическую команду десятилетия (2010-2020) Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего в список войдут 50 спортсменов, голосование начнется в 2020 году. В нем примут участие тренеры, спортсмены и представители СМИ. На данный момент на включение также претендуют россияне Виктор Хряпа (завершил карьеру, выступал за ЦСКА), Алексей Швед ("Химки", также выступал за ЦСКА) и Андрей Кириленко (завершил карьеру, выступал за ЦСКА). Из действующих игроков ЦСКА, помимо Хайнса, номинирован Уилл Клайберн, из бывших игроков армейского клуба - Нандо де Коло (сейчас выступает за турецкий "Фенербахче"), Кори Хиггинс ("Барселона", Испания), Сонни Уимс ("Гуандун", Китай) и Ненад Крстич (завершил карьеру).

Среди бывших игроков "Химок" в списке номинантов значатся Тайрис Райс ("Панатинаикос", Греция) и Паулюс Янкунас ("Жальгирис", Литва), краснодарского "Локомотива-Кубани" - Энтони Рэндольф ("Реал", Мадрид, Испания). Список номинантов не окончательный и может быть дополнен.

Хайнсу 33 года, ранее он выступал за греческий "Олимпиакос", немецкий "Бамберг" и итальянский "Вероли". Он является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза в составе ЦСКА и "Олимпиакоса"), пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, чемпионом Греции и Германии, участником Матча звезд Единой лиги ВТБ 2019 года.

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