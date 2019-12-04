"Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления Артема Дзюбы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Спартак" 1 декабря уступил "Зениту" в гостях со счетом 0:1 в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. В течение матча болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу. Также на гостевой трибуне были размещены несогласованные баннеры, оскорбляющие футболиста.

"Болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения в адрес футболиста "Зенита" Дзюбы, за это они получают штраф в 100 тыс. рублей. Также были вывешены четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер. За баннеры клуб оштрафован на 150 тыс. рублей. Футболисты "Спартака" получили шесть желтых карточек в матче, за неподобающее поведение красно-белые заплатят штраф размером 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Также по итогам этой встречи "Зенит" оштрафован на 150 тыс. рублей. "Болельщики бросали ленты на поле, за это клуб получает штраф в 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений "Зенит" заплатит 100 тыс. рублей", - добавил Григорьянц.

27 ноября КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время матча 17-го тура против екатеринбургского "Урала" (0:0).

После 18 матчей "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка, "Спартак" с 22 набранными баллами идет девятым.