{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 220 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"

Клуб наказан за использование пиротехники и нецензурные выражения со стороны болельщиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское "Динамо" на 220 тыс. рублей по итогам встречи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

На эту тему
Холод не помеха. Футболисты "Динамо" вырвали победу у "Локомотива" в матче РПЛ

"Динамо" в гостях обыграло "Локомотив" со счетом 2:1. Встреча прошла 1 декабря.

"У "Динамо" в большом количестве была использована пиротехника, за это клуб оштрафован на 120 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Также болельщики скандировали нецензурные выражения, "Динамо" получает штраф размером 100 тыс. рублей".

КДК отменил желтую карточку полузащитника грозненского "Ахмата" Олега Иванова, которую он получил на 83-й минуте в матче с казанским "Рубином" (1:1). "К нам обратился "Ахмат" с просьбой отменить желтую карточку Иванова, потому что, по мнению клуба, правило нарушал Роланд Гиголаев. Получив данное письмо, КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию, она определила, что судья ошибочно вынес предупреждение. Согласно заключению экспертно-судейской комиссии, КДК принял решение исправить ошибку судьи и отменить предупреждение Иванову", - заявил Григорьянц.

"Диктор на стадионе "Ахмата" несколько раз использовал микрофон для поддержки команды. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей", - заключил глава КДК.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Финал Гран-при по фигурному катанию
Все четыре российские фигуристки пропустят тренировки финала Гран-при в среду
Спортсменки только вылетают в Турин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС