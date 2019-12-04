КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 220 тыс. рублей по итогам матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское "Динамо" на 220 тыс. рублей по итогам встречи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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"Динамо" в гостях обыграло "Локомотив" со счетом 2:1. Встреча прошла 1 декабря.

"У "Динамо" в большом количестве была использована пиротехника, за это клуб оштрафован на 120 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Также болельщики скандировали нецензурные выражения, "Динамо" получает штраф размером 100 тыс. рублей".

КДК отменил желтую карточку полузащитника грозненского "Ахмата" Олега Иванова, которую он получил на 83-й минуте в матче с казанским "Рубином" (1:1). "К нам обратился "Ахмат" с просьбой отменить желтую карточку Иванова, потому что, по мнению клуба, правило нарушал Роланд Гиголаев. Получив данное письмо, КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию, она определила, что судья ошибочно вынес предупреждение. Согласно заключению экспертно-судейской комиссии, КДК принял решение исправить ошибку судьи и отменить предупреждение Иванову", - заявил Григорьянц.

"Диктор на стадионе "Ахмата" несколько раз использовал микрофон для поддержки команды. Клуб оштрафован на 50 тыс. рублей", - заключил глава КДК.