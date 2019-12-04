{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Косторная откроет короткую программу у женщин в финале Гран-при

Второй на лед выйдет Александра Трусова, третьей - Анна Щербакова, шестой - Алина Загитова
Алена Косторная Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выйдет на лед первой в короткой программе в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в Турине. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в среду.

Второй на лед в короткой программе выйдет россиянка Александра Трусова, третьей - ее соотечественница Анна Щербакова, четвертой - японка Рика Кихира, пятой - американка Брэди Теннелл, шестой - россиянка Алина Загитова.

Женщины представят короткие программы в финале Гран-при в пятницу, начало - в 21:50 мск. Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Финал Гран-при по фигурному катанию
Все четыре российские фигуристки пропустят тренировки финала Гран-при в среду
Спортсменки только вылетают в Турин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС