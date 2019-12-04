Все четыре российские фигуристки пропустят тренировки финала Гран-при в среду

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова не смогут принять участия в дневной тренировочной сессии перед стартом финала Гран-при в среду, потому что поздно прибудут в Турин. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Финал Гран-при по фигурному катанию обещает быть уникальным

Туринские страсти. Финал Гран-при по фигурному катанию обещает быть уникальным

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Начало тренировок одиночниц в рамках финала Гран-при в среду запланировано на 15:35 мск. Жеребьевка короткой программы также была проведена без участия россиянок.

"Да, мы сейчас садимся в самолет", - сказал Горшков.

Вторая тренировочная сессия для женщин запланирована на четверг. Женщины представят короткие программы в финале Гран-при в пятницу, начало - в 21:50 мск. Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.