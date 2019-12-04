Президиум ВФЛА 11 декабря обсудит антидопинговые рекомендации Минспорта, ОКР и РУСАДА

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 11 декабря проведет очередное заседание президиума, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с рекомендациями Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о выходе организации из допингового кризиса. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Минспорт и ОКР в конце ноября призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом, который привел к отставке Дмитрия Шляхтина. Бывший руководитель и четверо других сотрудников национальной федерации были обвинены в причастности к фальсификации документов с целью выгородить серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.

ОКР пригрозил ВФЛА исключением из олимпийской семьи, если выдвинутые рекомендации по смене руководства не будут выполнены. Согласно уставу организации, выборы смогут пройти не раньше следующего года.

На ближайшем президиуме ВФЛА также будут обсуждаться вопросы, связанные с утверждением списка кандидатов в сборные команды России по легкой атлетике на 2020 год и списки старших тренеров по легкой атлетике на 2020 год. Члены президиума также рассмотрят отчеты старших тренеров сборной за 2019 год, после чего президиум даст оценку вклада тренеров и спортивных специалистов в подготовку спортсменов сборных команд.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартом только в нейтральном статусе.

И. о. президента ВФЛА на переходный период избрана Юлия Тарасенко.