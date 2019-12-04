Валиева и Лью не стали прыгать четверные на тренировке перед финалом юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева и американка Алиса Лью отказались от четверных прыжков на тренировочной сессии перед финалом юниорского Гран-при в Турине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На утренней тренировочной сессии все шесть участниц финала исполняли произвольные программы. Валиева, которая заявила на итоговый турнир один четверной тулуп, не стала исполнять его на тренировке. Вместо этого она выполнила два двойных акселя, тройной риттбергер, каскады из тройного флипа и тройного тулупа, тройного лутца и тройного тулупа, тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, а также тройного лутца и двойного тулупа. Также в ходе "прогона" программы Валиева оступилась на дорожке шагов.

В заявке Лью на произвольную программу значатся два четверных лутца, один из которых идет в каскаде с тройным тулупом. При этом в ходе тренировки она исполняла эти прыжки в три оборота. Также она выполнила два тройных акселя (один - в каскаде с двойным тулупом), тройной риттбергер, каскад из тройного лутца с тройным сальховом через ойлер, тройной флип, а также комбинацию из тройного риттбергера и двойного тулупа.

Другая участница юниорского финала от России Ксения Синицына допустила падение на разминке, однако "прогон" программы получился у фигуристки чистым. Еще одна россиянка Виктория Васильева в прокате упала с тройного флипа. Четвертая представительница сборной России Дарья Усачева безошибочно исполнила свой технический контент, а также не допустила значительных недочетов при отработке отдельных прыжковых элементов.

Юниорки представят короткие программы на финале Гран-при в четверг, начало - 19:50 мск. Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 до 8 декабря.