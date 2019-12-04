Фигуристы Алиев и Самарин допустили падения на тренировке перед финалом Гран-при

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин упали на тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Алиев допустил серьезную ошибку на первом прыжковом элементе в своей произвольной программе - четверном лутце, однако оставшиеся прыжки россиянину удались. Самарин в "прогоне" произвольной программы упал с четверного флипа, а также отказался от выполнения четверного лутца, но другие элементы у него получилось исполнить чисто.
Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю в произвольной программе допустил падение на четверном риттбергере. Двукратный чемпион мира американец Натан Чен начал прокат произвольной программы с каскада из четверного флипа и тройного тулупа, затем выполнил четверной лутц, а также комбинацию из четверного тулупа и тройного флипа через ойлер, после чего упал с тройного акселя.
Мужчины представят короткие программы в рамках финала Гран-при в четверг, начало - в 23:10 мск.