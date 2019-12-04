Фигуристы Алиев и Самарин допустили падения на тренировке перед финалом Гран-при

ТУРИН /Италия/, 4 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин упали на тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Алиев допустил серьезную ошибку на первом прыжковом элементе в своей произвольной программе - четверном лутце, однако оставшиеся прыжки россиянину удались. Самарин в "прогоне" произвольной программы упал с четверного флипа, а также отказался от выполнения четверного лутца, но другие элементы у него получилось исполнить чисто.