Команды Испании и Черногории сыграют с россиянками на основном этапе ЧМ по гандболу

ТАСС, 4 декабря. Женская сборная Черногории по гандболу обыграла команду Румынии со счетом 27:26 в матче четвертого тура предварительного группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.

В других матчах группы С испанки победили сборную Казахстана (43:16), а венгерки выиграли у команды Сенегала (30:20). После четырех туров предварительного раунда сборная Испании занимает первое место в таблице группы С, набрав восемь очков, второе место занимает команда Черногории (8), третье - сборная Венгрии (4), четвертое - сборная Румынии (4), пятое - команда Сенегала (0), замыкает таблицу команда Казахстана (0). За тур до конца предварительного этапа гандболистки Испании и Черногории обеспечили себе выход из группы, на основном групповом этапе они встретятся с россиянками, которые ранее также досрочно обеспечили себе участие в следующем этапе.