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Женский ЧМ по гандболу

Команды Испании и Черногории сыграют с россиянками на основном этапе ЧМ по гандболу

Турнир завершится 15 декабря

ТАСС, 4 декабря. Женская сборная Черногории по гандболу обыграла команду Румынии со счетом 27:26 в матче четвертого тура предварительного группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.

В других матчах группы С испанки победили сборную Казахстана (43:16), а венгерки выиграли у команды Сенегала (30:20). После четырех туров предварительного раунда сборная Испании занимает первое место в таблице группы С, набрав восемь очков, второе место занимает команда Черногории (8), третье - сборная Венгрии (4), четвертое - сборная Румынии (4), пятое - команда Сенегала (0), замыкает таблицу команда Казахстана (0). За тур до конца предварительного этапа гандболистки Испании и Черногории обеспечили себе выход из группы, на основном групповом этапе они встретятся с россиянками, которые ранее также досрочно обеспечили себе участие в следующем этапе.

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В группе В команда Южной Кореи обыграла австралиек (34:17), сборная Франции победила сборную Германии (27:25), датчанки переиграли команду Бразилии (24:18). Кореянки, возглавляющие группу В с 7 очками, и идущие вторыми немки (6) также досрочно обеспечили выход в следующий раунд.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в основной групповой этап, где они будут разделены на две группы (в группе I сыграют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D), в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками, по итогам основного группового этапа будут также учтены очки команд, набранные на предварительном этапе. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. действующим победителем турнира является сборная Франции.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.

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Женский ЧМ по гандболу
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