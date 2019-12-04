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Футбол в России

Футболистка Трушкина погибла в ДТП на 23-м году жизни

Трагедия произошла вечером во вторник на автодорожной трассе между Челябинском и Новосибирском

ТАСС, 4 декабря. Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на 23-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба омского "Иртыша".

Трагедия произошла вечером во вторник на автодорожной трассе между Челябинском и Новосибирском. Футболистка была за рулем легковой машины, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Трушкина выступала за омский "Иртыш", "Уфу" и красноярский "Енисей", за который провела шесть матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Также она становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу в составе сборной Сибирского федерального университета.

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Российский футбол
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