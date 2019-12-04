ФК "Спартак" окажет юридическую помощь болельщику команды Бевзу

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" намерен за счет своих средств оказать юридическую помощь болельщику команды Валерию Бевзу, который получил административное наказание и был отстранен от посещения матчей на полтора года за оскорбительные скандирования в адрес игрока петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Матч "Зенит" - "Спартак" прошел 1 декабря в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В среду Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Бевза за скандирование оскорбительных нецензурных выражений и призыв к скандированию всех болельщиков сектора, Бевз был наказан штрафом в размере 5000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок полтора года.

"Клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга. Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще до матча в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку. Также фанаты жгли запрещенную пиротехнику.