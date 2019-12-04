Суд Петербурга оштрафовал задержанного в Москве фаната "Спартака" и запретил посещать игры

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок полтора года", - сообщили в пресс-службе. Его осудили по статье 20.31 КоАП РФ о нарушении правил поведения зрителями на официальных спортивных соревнованиях - на игре "Зенит" - "Спартак" 1 декабря. Бевз, по данным СМИ, хорошо известен в среде фанатов московского "Спартака" как "Валера Амиго".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика московского футбольного клуба "Спартак" Валерия Бевза, задержанного ранее в Москве как свидетеля по уголовному делу о драке фанатов в центре Петербурга и доставленного в город, а также запретил ему на полтора года посещать официальные спортивные соревнования, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Бевз был задержан в Москве и направлен в Петербург для того, чтобы дать показания как свидетель по уголовному делу о хулиганстве, возбужденного после массовой драки футбольных фанатов на набережной канала Грибоедова в мае этого года после игры между московским ЦСКА и "Зенитом", которая завершилась победой петербургской команды со счетом 3:1.

1 декабря в Петербурге состоялся матч московского "Спартака" и "Зенита", встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще до матча в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест.

На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку. Также фанаты жгли запрещенную пиротехнику. Как установлено на суде, Бевз организовывал оскорбительные кричалки болельщиков на матче в адрес Дзюбы.

По итогам матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Спартак" на 250 тыс. рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы. "Зенит" оштрафован на 150 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений и бросков на поле посторонних предметов.