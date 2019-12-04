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Летние олимпийские виды спорта

Экс-наставник сборной Украины по волейболу назначен главным тренером самарской "Новы"

Команда находится на последнем месте в таблице Суперлиги

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Украины по волейболу Юрий Филиппов возглавил клуб российской Суперлиги "Нова" из Самарской области. Об этом говорится в сообщении клуба, распространенном в среду.

"На пост главного тренера команды назначен Юрий Иванович Филиппов, который уже сегодня приступил к своим обязанностями", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Суперлиги "Нова" после восьми матчей занимает последнее место. Клуб из Самарской области пока не одержал побед и набрал лишь одно очко.

Юрий Филиппов в качестве тренера является двукратным чемпионом Украины, тренировал сборную с 2005 по 2008 год, а также с 2012 по 2016 год. Также становился обладателем Кубка и Суперкубка Кипра. На посту главного тренера "Новы" он сменил Александра Горбаткова, который возглавлял команду с декабря 2018 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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