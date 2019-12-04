РПЛ сделала запрос в МВД Санкт-Петербурга по задержаниям болельщиков

Запрос был сделан с целью получения подробной информации о задержаниях до и во время матча 18-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и столичным "Спартаком" (1:0).

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед матчем в городе были задержаны около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак". После этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. В ходе встречи фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку. По данным различных СМИ задержания проводились во время матча.

Также лига сделала запрос по поводу наиболее резонансного задержания - заводящего "Спартака" Валерия Бевза, которого 4 декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности за скандирование оскорбительных нецензурных выражений и призыв к скандированию всех болельщиков сектора. В среду Бевз был наказан штрафом в размере 5000 рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок полтора года.