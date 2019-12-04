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Допинг в спорте

CAS отклонил апелляцию Федерации тяжелой атлетики Египта на двухлетнее отстранение

Также на федерацию наложен штраф в размере $200 тыс.

ТАСС, 4 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил отстранение Федерации тяжелой атлетики Египта сроком на два года за допинговые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также на федерацию наложен штраф в размере $200 тыс. Апелляция на решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 12 сентября была отклонена.

Федерация тяжелой атлетики Египта была дисквалифицирована в соответствии с 12-й статьей антидопингового кодекса IWF за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Во время тренировочного сбора в декабре 2016 года допинг-пробы семи спортсменов дали положительный результат. Согласно правилам организации, любая федерация, атлеты которой сдали три и более допинг-проб с положительными результатами, подлежит отстранению.

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Допинг
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