СКА по буллитам обыграл "Ак Барс" в матче лидеров конференций КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 по буллитам победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Петербурге.

Счет на 52-й минуте открыл форвард СКА Андрей Кузьменко, продлив серию с набранными очками до восьми матчей. "Ак Барс" отыгрался усилиями нападающего Патриса Кормье за 1 минуту 18 секунд до окончания основного времени. Победный буллит в серии исполнил Евгений Кетов.

Команды провели вторую встречу в сезоне, в первой "Ак Барс" дома победил со счетом 2:1.

СКА одержал 10-ю победу подряд и продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 36 матчах. "Ак Барс" занимает первое место на Востоке с 54 очками в 34 играх.

В следующем матче СКА 9 декабря сыграет в гостях с московским "Динамо". "Ак Барс" 6 декабря на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".