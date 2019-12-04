СКА по буллитам обыграл "Ак Барс" в матче лидеров конференций КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 по буллитам победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Петербурге.
Счет на 52-й минуте открыл форвард СКА Андрей Кузьменко, продлив серию с набранными очками до восьми матчей. "Ак Барс" отыгрался усилиями нападающего Патриса Кормье за 1 минуту 18 секунд до окончания основного времени. Победный буллит в серии исполнил Евгений Кетов.
Команды провели вторую встречу в сезоне, в первой "Ак Барс" дома победил со счетом 2:1.
СКА одержал 10-ю победу подряд и продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 36 матчах. "Ак Барс" занимает первое место на Востоке с 54 очками в 34 играх.
В следующем матче СКА 9 декабря сыграет в гостях с московским "Динамо". "Ак Барс" 6 декабря на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|36
|15
|4
|4
|2
|2
|9
|96-72
|50
|2
|ЦСКА
|34
|19
|2
|2
|0
|3
|8
|98-58
|49
|3
|Динамо Мск
|35
|16
|3
|1
|2
|1
|12
|97-84
|43
|4
|Спартак
|35
|13
|2
|4
|1
|4
|11
|92-87
|43
|5
|Витязь
|34
|12
|2
|4
|4
|3
|9
|77-75
|43
|6
|Торпедо
|36
|13
|4
|2
|3
|1
|13
|101-95
|42
|7
|Йокерит
|33
|14
|3
|1
|2
|3
|10
|90-86
|41
|8
|Локомотив
|35
|14
|2
|2
|1
|0
|15
|94-88
|39
|9
|Сочи
|35
|12
|1
|0
|1
|5
|16
|70-88
|32
|10
|Динамо Р
|34
|7
|5
|0
|1
|2
|19
|64-104
|27
|11
|Северсталь
|34
|5
|2
|3
|2
|5
|17
|65-94
|27
|12
|Динамо Мн
|34
|6
|2
|1
|4
|4
|17
|78-118
|26
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|34
|23
|1
|2
|2
|0
|6
|107-56
|54
|2
|Авангард
|36
|17
|1
|3
|2
|4
|9
|89-73
|48
|3
|Салават Юлаев
|36
|15
|3
|1
|4
|0
|13
|88-81
|42
|4
|Барыс
|33
|12
|5
|1
|0
|6
|9
|70-66
|42
|5
|Автомобилист
|33
|11
|6
|1
|0
|4
|11
|80-80
|40
|6
|Сибирь
|33
|16
|1
|0
|3
|2
|11
|74-73
|39
|7
|Адмирал
|32
|11
|4
|3
|1
|1
|12
|70-72
|38
|8
|Куньлунь
|35
|11
|3
|3
|1
|3
|14
|75-80
|38
|9
|Металлург Мг
|35
|12
|2
|1
|4
|3
|13
|78-80
|37
|10
|Нефтехимик
|35
|11
|2
|3
|1
|3
|15
|82-86
|36
|11
|Амур
|34
|11
|1
|1
|2
|3
|16
|64-75
|31
|12
|Трактор
|35
|10
|2
|0
|1
|1
|21
|65-93
|26