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КХЛ

СКА по буллитам обыграл "Ак Барс" в матче лидеров конференций КХЛ

Победный буллит на счету Евгения Кетова
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Описание
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 по буллитам победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Петербурге.

Счет на 52-й минуте открыл форвард СКА Андрей Кузьменко, продлив серию с набранными очками до восьми матчей. "Ак Барс" отыгрался усилиями нападающего Патриса Кормье за 1 минуту 18 секунд до окончания основного времени. Победный буллит в серии исполнил Евгений Кетов.

Команды провели вторую встречу в сезоне, в первой "Ак Барс" дома победил со счетом 2:1.

СКА одержал 10-ю победу подряд и продолжает лидировать в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 36 матчах. "Ак Барс" занимает первое место на Востоке с 54 очками в 34 играх.

В следующем матче СКА 9 декабря сыграет в гостях с московским "Динамо". "Ак Барс" 6 декабря на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА36154422996-7250
2ЦСКА34192203898-5849
3Динамо Мск351631211297-8443
4Спартак351324141192-8743
5Витязь34122443977-7543
6Торпедо3613423113101-9542
7Йокерит331431231090-8641
8Локомотив351422101594-8839
9Сочи351210151670-8832
10Динамо Р34750121964-10427
11Северсталь34523251765-9427
12Динамо Мн34621441778-11826
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс342312206107-5654
2Авангард36171324989-7348
3Салават Юлаев361531401388-8142
4Барыс33125106970-6642
5Автомобилист331161041180-8040
6Сибирь331610321174-7339
7Адмирал321143111270-7238
8Куньлунь351133131475-8038
9Металлург Мг351221431378-8037
10Нефтехимик351123131582-8636
11Амур341111231664-7531
12Трактор351020112165-9326

 

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ЦСКА победил московское "Динамо" в матче КХЛ
Армейцы выиграли со счетом 2:1
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