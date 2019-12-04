Лагно победила Гунину во втором туре этапа Гран-при FIDE в Монако

ТАСС, 4 декабря. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла соотечественницу Валентину Гунину в партии второго тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Александра Костенюк в партии второго тура белыми фигурами обыграла соотечественницу Александру Горячкину, Хампи Конеру из Индии белыми оказалась сильнее представительницы Украины Марии Музычук, немка Элизабет Петц черными уступила Харике Дронавалли из Индии. Партии Нана Дзагнидзе (Грузия) - Анна Музычук (Украина) и Чжао Сюэ (Китай) - Пиа Крамлинг завершились ничейным результатом.

В третьем туре в четверг состоятся партии Петц - Дзагнидзе, Крамлинг - Дронавалли, Горячкина - Чжао Сюэ, Гунина - Костенюк, Мария Музычук - Лагно, Анна Музычук - Конеру.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.