{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Романов: россияне должны показать командный хоккей для успеха молодежном ЧМ

Чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодежная сборная России должна показывать командный хоккей, чтобы выступить успешно на предстоящем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал защитник ЦСКА Александр Романов.

19-летний игрок включен в расширенный состав сборной России на чемпионат мира. На предыдущем мировом первенстве Романов был признан лучшим защитником.

"Всегда рад, когда вызывают выступать за свою страну. Какой-никакой опыт игры на чемпионате мира у меня есть, сейчас у нас большинство новых ребят, и надо настраивать себя на этот турнир как можно жестче, - сказал Романов. - Чтобы не повторить ошибок предыдущего чемпионата мира, надо играть командой, слушать тренера, выполнять задачи, которые перед нами ставят".

Чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. Сборная России на предварительном этапе в группе В сыграет с командами Чехии, Канады, США и Германии.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Романов: хоккеисты ЦСКА тепло приняли новичка команды Кемпе
В среду он провел первый матч за армейцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС