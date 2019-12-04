Романов: россияне должны показать командный хоккей для успеха молодежном ЧМ

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодежная сборная России должна показывать командный хоккей, чтобы выступить успешно на предстоящем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал защитник ЦСКА Александр Романов.

19-летний игрок включен в расширенный состав сборной России на чемпионат мира. На предыдущем мировом первенстве Романов был признан лучшим защитником.

"Всегда рад, когда вызывают выступать за свою страну. Какой-никакой опыт игры на чемпионате мира у меня есть, сейчас у нас большинство новых ребят, и надо настраивать себя на этот турнир как можно жестче, - сказал Романов. - Чтобы не повторить ошибок предыдущего чемпионата мира, надо играть командой, слушать тренера, выполнять задачи, которые перед нами ставят".

Чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января. Сборная России на предварительном этапе в группе В сыграет с командами Чехии, Канады, США и Германии.