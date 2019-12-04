РУСАДА предложило создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило создать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Перечень антикризисных предложений РУСАДА оказался в распоряжении ТАСС.

В соответствии с предложением РУСАДА, в полномочия рабочей группы войдет утверждение исполняющего обязанности президента ВФЛА и управляющей команды федерации с возможным включением в нее сторонних кандидатов при согласовании с рабочей группой.