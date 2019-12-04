Ганус заявил, что РУСАДА предпринимает вторую попытку спасти легкую атлетику в России

В среду РУСАДА обнародовало первоочередные антикризисные меры, направленные на восстановление ВФЛА и возвращение ей членства в международной организации - World Athletics. В числе предлагаемых мер - создание международной рабочей группы по восстановлению ВФЛА, отстранение в полном составе тренерского штаба сборной России по легкой атлетике, сотрудников Центра спортивной подготовки сборных команд России и других лиц, действия которых могут быть признаны основанием для возникновения и развития допингового кризиса, а также наказанных за нарушение антидопинговых правил.

"Это вторая попытка спасти нашу легкую атлетику. К сожалению, мое первое заявление от 13 мая 2019 года не было услышано нашими спортивными властями. Итог катастрофический, и я никого не пугал ранее и не пугаю сейчас", - сказал Ганус.

"Считаю, наши девчонки и ребята из легкой атлетики достойны лучшего, достойны иметь право выступать на ведущих спортивных аренах мира без каких-либо ограничений. А критики пусть подойдут к зеркалу и зададут себе вопрос, с какой стороны зеркала они находятся", - добавил он.

История вопроса

ВФЛА 11 декабря проведет очередное заседание президиума, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с рекомендациями Министерства спорта России, Олимпийского комитета России (ОКР) и РУСАДА о выходе организации из допингового кризиса.

Минспорт и ОКР в конце ноября призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом, который привел к отставке Дмитрия Шляхтина. Бывший руководитель и четверо других сотрудников национальной федерации были обвинены в причастности к фальсификации документов с целью выгородить серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.