Российские фигуристы вступают в борьбу за победу в финале Гран-при в Турине

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Финалы взрослой и юниорской серий Гран-при по фигурному катанию стартуют в четверг в итальянском городе Турин. Соревнования пройдут на льду арены "Палавела" вместимостью более восьми тысяч человек.

Стадион не первый раз принимает такой масштабный турнир. На Олимпиаде 2006 года "Палавела" стала местом триумфа российских фигуристов, завоевавших четыре медали, три из которых были золотыми. В мужском одиночном катании победу одержал Евгений Плющенко, в парном катании - Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах на льду - Татьяна Навка и Роман Костомаров. Только в женском одиночном катании России пришлось довольствоваться бронзой - Ирина Слуцкая не смогла опередить американку Сашу Коэн и Сидзуку Аракаву, ставшую первой в истории японской фигуристкой, которая победила на Играх.

В 2010 году арена "Палавела" принимала чемпионат мира. Однако для сборной России тот турнир получился неудачным. Россиянам удалось завоевать лишь одну медаль. Юко Кавагути и Александр Смирнов стали третьими в соревнованиях спортивных пар.

В стартующем финале Гран-при сборная России будет не только самой представительной командой турнира, но и самой сильной. В женском одиночном катании выступят владеющие четверными прыжками Александра Трусова и Анна Щербакова, Алена Косторная, в арсенале которой присутствует тройной аксель, а также олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Высока вероятность того, что весь пьедестал в этом виде будет российским. Также в финале выступят японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

Большие надежды на юниоров и одиночников

Впервые за долгое время реальные шансы на медали итогового турнира серии Гран-при появились у российских одиночников, в Турине выступят Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Золото и серебро финала, вероятно, разыграют между собой японец Юдзуру Ханю и американец Натан Чен. Однако за бронзовую медаль россияне могут побороться.

Аналогичная ситуация будет в парном катании и танцах на льду, где фавориты определены до начала соревнований. У парников это китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, у танцоров - французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В своих дисциплинах они являются абсолютными мировыми рекордсменами, только большое количество ошибок может оставить их без золотых медалей.

Однако это не значит, что сборная России не сможет конкурировать в этих видах за призовую тройку. В парах и танцах россияне имеют хорошие шансы стать вторыми. В соревнованиях спортивных пар Россию представит молодежь - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду выступят серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

В женском юниорском финале от России выступят Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева. В мужском одиночном катании страну представят Даниил Самсонов, Петр Гуменник и Андрей Мозалев, в парах - Апполинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов и Алина Пепелева / Роман Плешков, в танцах - Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, а также Елизавета Худайбердиева / Андрей Филатов.

Соревнования откроются в четверг короткой программой среди юниоров-одиночников (начало - 17:30 мск), далее на лед выйдут парники-юниоры (18:35 мск) и юниорки-одиночницы (19:50 мск). В тот же день короткие программы представят взрослые спортивные пары (21:50 мск) и мужчины-одиночники (23:10 мск). В пятницу ритм-танцы покажут юниорские дуэты (17:00 мск), а девушки-юниорки выступят с произвольными программами (18:20 мск). В вечерней сессии короткие программы представят взрослые танцевальные дуэты (20:30 мск) и женщины (21:50 мск), взрослые спортивные пары выступят с произвольными программами (22:55 мск).

В заключительный день турнира произвольные программы покажут одиночники (15:00 мск - взрослые, 17:45 мск - юниоры), юниорские спортивные пары (16:20 мск) и танцоры (20:00 мск - юниоры, 21:25 мск - взрослые). Закроет соревновательную программу финала в Турине произвольная программа у женщин (22:55 мск).