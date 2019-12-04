"Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 5 декабря. Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в присутствии 73 252 зрителей.

В составе "Манчестер Юнайтед" дубль оформил Маркус Рэшфорд (6-я и 49-я минуты). У "Тоттенхэма" отличился Деле Алли (39), для которого забитый мяч стал четвертым в четырех встречах под руководством португальского тренера Жозе Моуринью. При предыдущем специалисте аргентинце Маурисио Почеттино Алли понадобилось 30 матчей, чтобы забить четыре гола.

Моуринью провел первую встречу против "Манчестер Юнайтед", который он возглавлял с 2016 по 2018 год. 20 ноября нынешнего года португалец стал главным тренером "Тоттенхэма". Лондонский клуб потерпел первое поражение с момента назначения Моуринью. Ранее "Тоттенхэм" одержал две домашние победы над "Вест Хэмом" (3:2) и "Борнмутом" (3:2) в рамках АПЛ, а также обыграл дома греческий "Олимпиакос" (4:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 15 матчах. "Тоттенхэм" идет восьмым, имея в активе 20 очков после 15 встреч.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет против "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" на домашнем стадионе примет "Бёрнли". Обе встречи пройдут 7 декабря.